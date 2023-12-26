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اجتماع طارئ للجنة أمن ايران القومي بالبرلمان إثر استشهاد موسوي

اجتماع طارئ للجنة أمن ايران القومي بالبرلمان إثر استشهاد موسوي
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تعقد لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا إثر استشهاد العميد سيدرضي موسوي على يد كيان الاحتلال الصهيوني في العاصمة السورية دمشق.

العالم - إيران

وأكد المتحدث بإسم هذه اللجنة أبوالفضل عموئي في تصريح صحفي أن لجنة الأمن القومي سوف تناقش في هذا الاجتماع موضوع العدوان الإرهابي الصهيوني ضد المستشار الإيراني.

وتابع المسؤول قائلا: تم توجيه الدعوة إلى المسؤولين العسكريين والأمنيين ووزارة الخارجية للحضور في هذا الاجتماع لدراسة أبعاد هذه الجريمة الصهيونية.

وتوعد المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي كيان الاحتلال الصهيوني بأن جريمته هذه لن تمر دون رد، وقال: لقد أعلن المسؤولون المدنيون والعسكريون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن هذا الكيان المجرم سيدفع ثمنا باهظا لارتكابه هذه الجريمة البشعة.

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