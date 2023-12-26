إنطلاق أعمال اللجنة المشتركة الـ16 للتعاون بين إيران وتاجيكستان

العالم - إيران

وبدأت هذه اللجنة نشاطها اعتباراً من اليوم الثلاثاء، باستضافة وزارة الطاقة والموارد المائية الطاجيكية في مدينة دوشنبه ويستمر حتى الخميس .

وافتتح أمينا سر اللجنة المشتركة أعمال لجنة التعاون المشترك، وسيقام حفل الختام الذي يتضمن توقيع وتبادل وثيقة التعاون بحضور رئيسي اللجنة المشتركة وزير الطاقة الإيراني ووزير الطاقة والموارد المائية في تاجيكستان.

وعلى هامش أعمال هذه اللجنة، يقام المعرض المتخصص الأول بعنوان «صنع في إيران»، بهدف التعريف بقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصناعات الأساسية، بحضور 30 ​​شركة إيرانية، خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر، في مدينة دوشنبه في طاجيكستان .

ويعد هذا الحدث الكبير فرصة جيدة لتبادل المعلومات وإقامة العلاقات التجارية الجديدة وزيادة القدرات التجارية والتعرف على أحدث إنجازات الشركات الإيرانية، كما يعد جسرا لتنمية الصادرات وتبادل الخبرات مع طاجيكستان.