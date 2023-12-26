توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إيران والاتحاد الأوراسي تعتبر قفزة نوعية

العالم - إيران

وخلال هذه المفاوضات التي عقدت على شكل غداء عمل، وضع الطرفان حلولاً لتطوير العلاقات بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم المقترحات لتطوير التعاون بين الطرفين.

وضم الوفد الإيراني فضلا عن عباس علي آبادي وزير الصناعة الإيراني؛ مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ومهدي ضيغمي رئيس منظمة تنمية التجارة، ومحمد مجيد فولادكر نائب وزير الصناعة لشؤون التنسيق والأعمال، والسفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي.

كما ضم وفد الاتحاد الاوراسي فضلا عن ميخائيل فلاديميروفيتش مياسنيكوفيتش رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية؛ أندريه سليبنيف وزير التجارة في هذا الاتحاد، وأليكسي لوغوينوفيتش أورشوك نائب رئيس وزراء روسيا.

ووقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأرمينيا على اتفاقية التجارة الحرة يوم الاثنين في حفل أقيم في سان بطرسبرغ.