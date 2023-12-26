وحيدي: مقاومة أهل غزة غير مسبوقة

العالم - إيران

وشدد الوزير الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء في الاجتماع الخاص الذي عقد لمناقشة الإنتخابات في برج ميلاد في طهران، على أن: كيان الاحتلال الصهيوني الذي يعتبر ماضيه الأسود مليئا بجرائم القتل والإرهاب والعدوان، لم تظهر طبيعته الحقيقية بهذا الشكل كما ظهرت اليوم.

وأكد أن الدعم الأميركي لهذا الكيان الإرهابي يعتبر مصداقا لكلام مؤسس النظام الإسلامي في إيران الامام الخميني طاب ثراه الذي وصف أميركا بأنها الشيطان الأكبر، وقال: إن دماء الأطفال والأمهات والنساء في قطاع غزة لم توقظ ضمائر الأميركان الميتة، الذين يعارضون قرار وقف إطلاق النار في غزة ويصدرون قرار النقض (الفيتو) ضده.

وأشار وزير الداخلية الإيرانية إلى التظاهرات التي ستجري اليوم الثلاثاء، وقال: إن هذه التظاهرة تعرض بغض الناس للنظام الأميركي الذي استلم دفة الأمور في أميركا بذريعة إقامة الديمقراطية، ويرتكب أفظع الجرائم، وما انفك يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان ما يظهر كذب الأميركان في اطلاق هذا الشعار.

وأضاف قائلا: إننا عندما نتحدث عن السيادة الشعبية فإن انتخاباتنا تؤدي إلى سيادة نظام الجمهورية يختلف مع ادعاء الغرب في رفع شعار الديمقراطية، اذ أن سيادتنا الشعبية تقوم على الأسس الاخلاقية والإسلامية والانسانية التي تدعو إلى سيادة الاخلاق في المجتمع.

ورأى أن الحرية الحقيقية تكمن في انتخاب الشعب الفلسطيني لحركة حماس، وقال: إلا أن الغربيين لايعترفون بهذه الحقيقة ويطالبون بالقضاء على هذه الحركة الشعبية ويطلقون عليها وصمة الإرهاب، في حين أن الديمقراطية الأميركية باتت واضحة لكل العالم، اذ أنها تدعم قتل المرأة والأطفال.

وأشار وزير الداخلية الإيرانية إلى التباين في التعامل الذي يعتمده الكيان الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، والأسلوب الإسلامي الإنساني الذي يعتمده أبناء حماس في التعامل مع أسراه الذين أصبحوا مبلغين لهذه الحركة بسبب تعاملها الإنساني.