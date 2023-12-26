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وزير الاقتصاد: صادرات إيران تخطت 63 مليار دولار

وزير الاقتصاد: صادرات إيران تخطت 63 مليار دولار
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، تسجيل الصادرات النفطية وغير النفطية للبلاد أكثر من 63 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

العالم - إيران

وأستدرك الوزير إحسان خاندوزي اليوم الثلاثاء، أن مصلحة الجمارك الإيرانية ولأول مرة تنشر بيانات التجارة الخارجية باحتساب صادرات النفط والكهرباء والخدمات الفنية الهندسية.

وأشار إلى أن الميزان التجاري الإيراني سجل فائضا بـ15 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات النفطية وغير النفطية أكثر من 63 مليار دولار في مقابل واردات تخطت 48 مليار دولار.

وأوضح خاندوزي أن تجارة إيران الخارجية في الشهور التسعة المذكورة، المنتهية 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بلغت 112 مليار دولار بنمو أكثر من 7 بالمئة عن الفترة المناظرة 2022.

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