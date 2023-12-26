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إنتاج النفط الإيراني وصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا

إنتاج النفط الإيراني وصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب الرئيس الإيراني في الشؤون التنفيذية، محسن منصوري أن إنتاج النفط الإيراني وصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا فيما بات السوق بحاجة إلى النفط الإيراني.

العالم - إيران

وأشار منصوري إلى التغيرات التي طرأت في مجال صناعة النفط في البلاد وأضاف: لقد حدث تطور جيد في قطاع النفط، ويتم اليوم إنتاج أكثر من 3.3 مليون برميل يومياً، حيث 8.1 في المئة منه يستخدم للاستهلاك المحلي والباقي يتم تصديره.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني في الشؤون التنفيذية: لذلك لقد وصلنا إلى نقطة، هناك طلب على نفطنا، مما يعني أننا تغلبنا على العقبة الأولى.

كما أشار إلى تطور وزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد وقال: يتم حاليا إنتاج حوالي 70 ألف ميغاوات من الكهرباء في البلاد، حيث تم تشغيل ما يقرب من 8 آلاف ميغاوات منها في العامين الأخيرين، و تم في هذه الفترة أيضا التعاقد على مذكرة تفاهم بشأن إنتاج 4 آلاف ميغاوات كهرباء من محطة الطاقة المتجددة.

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