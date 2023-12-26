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ذعر وقلق اسرائيلي من الرد الايراني بعد اغتيال العميد موسوي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم بأن هناك حديث عن حالة من الترقب واستعدادات عسكرية من داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية باتجاه جهات الجنوب اللبناني، بعد اغتيال العميد رضي موسوي في سوريا.

العالم _ مراسلون

وأكد مراسل العالم في القدس المحتلة أن تصاعد القتال على الجبهة اللبنانية وصفته مصادر أمنية وسياسية في كيان الاحتلال بأنه يختلف كثيرا عن الأيام والاسابيع الماضية وربط أيضا البعض ذلك بحادثة الاغتيال.

وأشار الى ان جريمة الاغتيال التي حصلت في سوريا بحق هذه الشخصية الرفيعة كانت لها أثرها على الرأي العام داخل الكيان، ولكن حاولت الجهات الرسمية السياسية أو حتى العسكرية في كيان الاحتلال التنصل من ذلك وكأن الحدث لا علاقة له بتل أبيب.

ونوه الى أن المصادر العبرية الغير رسمية تقول أن هناك توسع للاهداف لدى كيان الاحتلال في ظل ما يتعرض له داخليا من الانقسامات، وايضا في ظل ما يتلقاه من ضربات موجعة من المقاومة اللبنانية، ولذلك كان هنالك هدف رئيسي باتجاه من يقف مع كل تلك الفصائل وحركات المقاومة وتجاه ايران وتحديدا باتجاه الشخصيات الوازنة.

وأضاف: الشهيد موسوي كان شخصية مهمة جدا، وكان من الشخصيات الداعمة والمساندة لحركات المقاومة وفي اتصال مباشر مع الجبهة اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول الخروج من الفشل لأنها وجدت الاحتلال غير قادر على انجاز أي اهداف في غزة.

يذكر أن السيد رضي موسوي المعروف بسيد رضي، استشهد أمس الاثنين، وكان أحد كبار مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا في عدوان شنه كيان الاحتلال الصهيوني على منطقة الزينبية بريف دمشق.

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