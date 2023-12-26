وسط غضب شعبي عارم.. العراقيون يشيعون جثمان الشهيد العامري

العالم _ مراسلون

فضلا عن الحلة، تعرض مقرين اخرين تابعين للحشد الشعبي في جرف الصخر والصويرة الي قصف امريكي ادي الي وقوع اضرار مادية دون اصابات .

الحكومة العراقية ادانت العدوان الامريكي واعتبرته فعلا عدائيا غير مبررا وانتهاكا للسيادة العراقية فيما توعدت فصائل المقاومة حركة النجباء وكتائب حزب الله بالرد علي هذه الاعتداءات.

وقال معاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي في مقابلته مع العالم: نحن ندين ونستنكر ونرفض بشدة هذه الاعتداءات الآثمة ولا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات وعلى الولايات المتحدة الاميركية أن تلتزم بالمواثيق والقوانين والمعاهدات التي وقعت عليها وأن لا ترمي بالطائلة على هيئة الحشد الشعبي بما تتعرض له من عمليات.

ياتي العدوان الامريكي في ظل تصعيد هجمات المقاومة العراقية ضد القواعد الامريكية في العراق وسوريا والتي تجاوزت المئة ردا علي التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة والشراكة الامريكية، كان اخرها استهداف قاعدة الحرير باربيل والذي اوقع ثلاثة جرحي في صفوف الجنود الامريكيين احدهم اصابته خطرة.