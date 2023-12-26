18 مجزرة بيوم واحد.. الاحتلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الإجرام!

العالم _ خاص بالعالم

وابدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة الخشية من ان يكون استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمحيط مجمع ناصر الطبي، تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالبا المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه،

وقد ارتقى عدد من الشهداء واصيب اخرون بجروح في قصف الاحتلال منزلا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوبي خان يونس وشنت طائرات الاحتلال غارات على منازل سكنية في منطقة السكة وارتقت شهيدة جراء قصف إسرائيلي على منطقة البحر غرب خانيونس.

ووصل شهيدان إلى مستشفى ناصر جراء غارات إسرائيلية وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً قرب منطقة الأوروبي شرقي خان يونس.

وارتقى شهيد وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين وسط مخيم البريج.

كما استهدف الاحتلال بقصف مدفعي الطوابق العلوية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس الذي يضم آلاف النازحين.

وشن الطيران الحربي الصهيوني أحزمة نارية عنيفة على البريج والمغازي والنصيرات ومنطقة بطن السمين ومنطقة موراج وقصفت طائراته محال تجارية في دير البلح ومنزلا للدكتور خميس النجار في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الإصابات والمفقودين.