بالفيديو.. وقفات ومسيرات تضامنية تعم مدن الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

ودعمت التظاهرات أيضا الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان ممنهج على ايدي إدارة السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر تجاوز حدود المنطق.

الوقفات التضامنية والتظاهرات التي انطلقت في مراكز المدن دعت الى دعم المقاومة التي تخوض معارك بطولية في القطاع وتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح والمعدات وايضا الى اسناد الاسرى الفلسطينيين في معركتهم مع سجانيهم .

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى عبدالفتاح دولة لقناة العالم: عقلية الاحتلال التي تحكم اليوم عقلية نتنياهو هو سموتريتش وبن غفير وهذا اليمين المتطرف. الان يتعاملون وفق مشاريع صهيونية توراتية تستهدف كل الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وتشن عدوانا وتنكيلا بشعا بحق الاسرى داخل السجون.

الحراك في الضفة الغربية لم يتوقف منذ الـ7 من أكتوبر وحتى اليوم ورغم كافة المحاولات الإسرائيلية من خلال استخدام القبضة الفولاذية ضد الفلسطينيين سواء بالقتل او الاعتقال او التهجير الا ان الفلسطيني في الضفة الغربية زادت قناعته في اثر معركة غزة بان الصمود والتمترس يعني الانتصار وبان الالة العسكرية الإسرائيلية مهما تملك من موت ودمار لكنها لا تملك القدرة على اقتلاع الجذور .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: هذا الاحتلال لا يستطيع ان يفهم أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ 100 عام ويستطيع أن يناضل 100 عام أخرى حتى يأخذ حقوقه.

قد لا يملك الفلسطينييون في الضفة في هذه المرحلة نحو الاسرى وقطاع غزة سوى الصوت، لكن الصوت يتقدم دوما الثورات.