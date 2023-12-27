السفارة الايرانية بدمشق تشهد حضورا واسعا لتقديم العزاء باستشهاد السيد رضي

العالم – خاص بالعالم

وقال فيصل المقداد وزير الخارجية السوري:" انها ليست جريمة موصوفة فقط بل لانها اعتداء ايضا على مؤسسة دبلوماسية، والشهيد كما تعلمون كان يعمل مستشارا عسكريا الى جانب الكثير من اشقائنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية على الارض السورية وهذا شيء متفق عليه في القانون الدولي".

دمشق اكدت على لسان وزير خارجيتها ان هذه الجريمة لم تكن لتتم بدون مشاركة الولايات المتحدة وان مرتكبي هذه الجرائم سيدفعون الثمن ، وهذا ما اكدت عليه الوفود الحاضرة كذلك بان الرد سيكون قاسيا من كامل محور المقاومة وان دماء الشهداء الغاليه ستسقط مشاريع قوى الاستكبار العالمي في المنطقة.

واكد محمود الموسوي مسؤول حركه النجباء في سوريا نحن كمقاومة اسلامية باذن الله تعالى، سوف يكون لنا رد ، والمقاومة الاسلامية مستمرة في عملياتها العسكرية دعما لغزة لان استهداف الشهيد القائد السيد رضي موسوي هو لقطع الامداد والوتيرة الكبيرة التي حققتها محور المقاومة".



وقال الشيخ خضر شحرور ممثل وزير الاوقاف السوري:" ان هذا العدو الصهيوني نمر من ورق، كان يخيف العالم بجلجلته وصوته، واما اليوم أمام هذه التضحيات وبهذه الدماء اصبح لا قيمة له وظهر على وجهه الحقيقي، وما شهيدنا إلا رمز من هؤلاء الرموز الذين اضاءوا لنا الطريق".

توافد كبير لشخصيات دبلوماسيه ووفود مثلت قوى محور المقاومة وعشائر سورية و وفود شعبية مثلت كل المدن السورية، قدمت التبريكات بهذه الشهادة المباركة، التي تمهد مع دماء كل الشهداء الدرب نحو النصر الكامل.

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