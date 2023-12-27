الشعب الفلسطيني يصر على المقاومة رغم تصاعد جرائم الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

بدلا من قياس الفترة الزمنية المتبقية للاحتفال ببداية العام الجديد يقيس هذا الحاج مدى عمق صاروخ أطلقه الاحتلال لينهي حياة 6 فلسطينيين ويدمر احياء مخيم نور شمس لتقفل أبواب السعادة لعائلاتهم بقتل فلذات اكبادهم.

شيع الفلسطينييون في مخيم نور شمس منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 24شهيدا وذلك قبل حلول عام 2024 لتتزين الازقة والشوارع بصور الشهداء والمقاومين.

على الرغم من ارداة الاحتلال الموت للفلسطينيين إلا أنهم اجيال تتوارث القناعة التامة الحرية قريبة وحتمية لفلسطين.

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