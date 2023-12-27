الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الشعب الفلسطيني يصر على المقاومة رغم تصاعد جرائم الإحتلال

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شيع الفلسطينييون اليوم6 شهداء قضوا في قصف بطائرة اسرائيلية مسيرة على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم خلال اقتحام لقوات الاحتلال دام أكثر من7 ساعات تخلله تخريب بالجرافات العسكرية لطرق المخيم.

العالمخاص بالعالم

بدلا من قياس الفترة الزمنية المتبقية للاحتفال ببداية العام الجديد يقيس هذا الحاج مدى عمق صاروخ أطلقه الاحتلال لينهي حياة 6 فلسطينيين ويدمر احياء مخيم نور شمس لتقفل أبواب السعادة لعائلاتهم بقتل فلذات اكبادهم.

شيع الفلسطينييون في مخيم نور شمس منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 24شهيدا وذلك قبل حلول عام 2024 لتتزين الازقة والشوارع بصور الشهداء والمقاومين.

على الرغم من ارداة الاحتلال الموت للفلسطينيين إلا أنهم اجيال تتوارث القناعة التامة الحرية قريبة وحتمية لفلسطين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم لأكثر من 10 ساعات

المقاومة اليمنية تستهدف سفينة تجارية وأهدافا عسكرية بفلسطين المحتلة

مراسل العالم: تظاهرات للاسرائيليين بصفد مطالبين بحل جذري للأوضاع الأمنية الصعبة

حمدان: لا نزوح.. لا تهجير.. ولا استعادة للأسرى دون الرضوخ لشروط المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف