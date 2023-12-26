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بيان مكتب الإمام الخامنئي دام ظله في العراق

بيان مكتب الإمام الخامنئي دام ظله في العراق
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب ممثل الإمام الخامنئي (دام ظله) في العراق بيانا يدعو العلماء والأفاضل للمشاركة في مراسيم أقامها المكتب في العتبة العلوية المقدسة تكريما لشهيد المقاومة العميد السيد رضي الموسوي.

العالم - العراق

وجاء في البيان :

«مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»

اكراما للشهيد السعيد العميد *السيد رضي الموسوي* الذي استشهد في الهجوم الصهيوني الجبان يوم امس ولأجل المشاركة في تشييع جثمانه الطاهر، سيعطل يوم الأربعاء درس سماحة ممثل الإمام الخامنئي دام ظله في العراق، آيةالله السيد مجتبى الحسيني.

و تابع البيان،"سيشيع رفيق شهيدالقدس الحاج قاسم سليماني يوم الأربعاء في العتبة العلوية المقدسة في الساعة التاسعة صباحا"، فندعوا جميع العلماء والافاضل للمشاركة في المراسيم.*

مكتب ممثل الإمام الخامنئي(دام ظله) في العراق

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