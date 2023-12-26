بيان مكتب الإمام الخامنئي دام ظله في العراق

العالم - العراق

وجاء في البيان :

«مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»

اكراما للشهيد السعيد العميد *السيد رضي الموسوي* الذي استشهد في الهجوم الصهيوني الجبان يوم امس ولأجل المشاركة في تشييع جثمانه الطاهر، سيعطل يوم الأربعاء درس سماحة ممثل الإمام الخامنئي دام ظله في العراق، آيةالله السيد مجتبى الحسيني.

و تابع البيان،"سيشيع رفيق شهيدالقدس الحاج قاسم سليماني يوم الأربعاء في العتبة العلوية المقدسة في الساعة التاسعة صباحا"، فندعوا جميع العلماء والافاضل للمشاركة في المراسيم.*

مكتب ممثل الإمام الخامنئي(دام ظله) في العراق