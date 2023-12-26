فرنسا تعرب عن قلق عميق إزاء تكثيف وإطالة أمد الحرب في غزة

العالم - فلسطین

وجددت الوزارة في بيان لها دعوة باريس "إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي الى وقف لإطلاق النار"، مستنكرا "القصف الممنهج الذي أدى مجددا الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق قال رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن «الجيش» يوسع عملياته في جنوب ووسط غزة "مع اقترابه من تفكيك جميع كتائب حماس في شمال القطاع"، محذرا مع ذلك من أن الحرب في غزة "ستستمر لعدة أشهر أخرى".

وكانت حماس أعلنت مساء الثلاثاء عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما ذكرت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إرتفع إلى 20915 شهيدا، و54918 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.