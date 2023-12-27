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أمير قطر والرئيس الأمريكي يستعرضان وقف إطلاق النار في غزة

أمير قطر والرئيس الأمريكي يستعرضان وقف إطلاق النار في غزة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

بحث أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

العالم - قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد استعرض مع الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار".

كما جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة القطرية.

ويبذل العديد من الجهات الدولية والعربية، لا سيما مصر وقطر، جهود وساطة دائمة بين حركة "حماس" وإسرائيل من أجل التوصل لتهدئة إنسانية في قطاع غزة وتبادل متفق عليه للأسرى والمحتجزين من الطرفين.

وأكد مصدر مصري مسؤول اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.

كما أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الثلاثاء، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع إسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، ولن توافق الحركة على ذلك دون وقف شامل للحرب على القطاع.

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