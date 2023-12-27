إيران تواصل مساعيها لإحلال السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا

العالم - إیران

وناقش وزيرا خارجية البلدين في هذه المكالمة الهاتفية، واللذان التقيا مؤخرا في موسكو على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، آخر التطورات في جنوب القوقاز والعلاقات الثنائية بين طهران وباكو.

ويبدو أن جنوب القوقاز سيشهد تغيرات حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" مساء الثلاثاء أن أرمينيا وجمهورية أذربيجان مستعدتان لوضع اللمسات النهائية على معاهدة السلام.



ورحب أمير عبد اللهيان بالتقدم الذي أحرزته محادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وفي إشارة إلى زيارته المقبلة إلى يريفان، أكد مرة أخرى على استمرار الجهود البناءة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الايرانية لتحقيق السلام المستدام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور أرمينيا للمرة الثانية بعد توليه منصب وزارة الخارجية.

من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف عن تقديره للمواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقيّم عملية المفاوضات بين بلاده وأرمينيا بشكل إيجابي، وأعرب عن أمله في توقيع اتفاق السلام النهائي بين البلدين في المستقبل القريب.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، رحب وزيرا خارجية البلدين بالافتتاح الأولي لجسر أستراشاي الحدودي في الأيام الأخيرة من هذا العام، وأشارا إلى أهمية بناء هذا الجسر في تطوير العلاقات التجارية بين ايران وجمهورية اذربيجان.

تجدر الاشارة الى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصف خلال لقائه نظيره الاذربيجاني في موسكو يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين بأنه نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية، واعتبر ان التعاون في مختلف المجالات يسير بشكل جيد.

كما اجرى وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني محادثات هاتفية يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز الآليات الإقليمية لإحلال السلام وتعزيز التقارب في المنطقة.