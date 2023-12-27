شاهد.. مبادرة في غزة من أجل رسم الضحكة على وجوه الأطفال

العالم - فلسطين

قد تأذى أطفال غزة كثيرأ بسب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة فقد أزهقت وحسدت الأرواح ومزقت الأسر، والحقت آثار مدمرة بالأطفال، كما دمر الاحتلال المدارس والمرافق الصحية، وهدم المنازل على روؤس قاطنيها، وهجّر أسر بأكملها.

ودون شك، فأن أطفال غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحة والدعم النفسي-الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن تدهور القدرة الإنتاجية للمياه في غزة بسبب قطع الكهرباء يعني أن عشرات الآلاف من الأطفال سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسي.

وفي وسط زحام العدان الإسرائيلي على قطاع غزة وتشويه الطفولة في القطاع، أصبح الطفل الفلسطيني يتحدث ويتصرف وكأنه في عمر الستين، لذا قامت مجموعة من الشباب في القطاع بمادرة رسم الفرحة وجه أطفال غزة وتوزيع الهديا على ألف طفل نازح في غزة.