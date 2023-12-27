فيديو خاص: ماذا تعرف عن اكبر مأزق لإسرائيل في غزة!!

العالم - مع الحدث

وشارك في اللقاء الباحث والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي الذي اعتبر ان فشل جيش الاحتلال لا يتحدث عنه المسؤولون الاسرائيليون الحاليون على المستويين الامني والعسكري، بل يؤكده رؤساء حكومات سابقون خسروا في حروب سابقة مثل ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للحكومة ابان هزيمة الكيان امام المقاومة الاسلامية في لبنان في عام 2006.

واضاف: اولمرت يتحدث الان عن هزيمة قادمة، وفشل كبير للجيش الاسرائيلي، مشيرا الى ان علامات الفشل لا ترتبط فقط بسحب لواء غولاني من القطاع بل ان هناك فشلا ذريعا وكبيرا على مستوى كل الوحدات.

واوضح ان وضع لواء جفعاتي ليس افضل حالا من لواء غولاني و وحدة دودوفان وغيرهما من وحدات القوات الخاصة في الجيش الصهيوني، التي تكبدت خسائر فادحة وكبرى في المعركة.

واكد انه لا يوجد اي انجاز لهذا الجيش ولم يستطع ان يحقق اي صورة نصر على ارض قطاع غزة من الشمال الى الجنوب والان المعركة الكبرى في خانيونس التي تعد الجيش بمفاجئات كبرى على مستوى الانفاق والكمائن والعبوات والمواجهات بالاسلحة المضادة للدروع.

وشدد على ان هناك حديثا من قبل اهالي الاسرى والمعارضة وحتى من داخل اليمين من ان نتانياهو لم يستطع ان يحقق اي انجاز حتى الان، بل انه يخوض معركته الشخصية لبقاءه في السلطة، في حين ان اي استمرار في المعركة والزج بأي قوات اضافية في المعركة يعني المزيد من الخسائر في صفوف القوات الاسرائيلية.

ومن بروكسل شارك في الحوار، الدبلوماسي العراقي السابق جمال الهنداوي الذي اعتبر ان الولايات المتحدة بقيادة بايدن والكيان الاسرائيلي بقيادة نتانياهو اصبحا في ورطة من خلال العدوان على غزة، لانها حرب عبثية ليس لها اهداف محددة سياسيا، وانما هي حرب انتقامية ومستعجلة جدا من الكيان الصهيوني.

واكد ان التريث الاميركي الاخير في استمرار الامدادات العسكرية لكيان الاحتلال خاصة قضية مروحيات آباتشي التي رفضت الولايات المتحدة تزويد الكيان بها مؤخرا انما هي رسالة من الادارة الاميركية بضرورة انهاء العدوان في اقرب وقت ممكن، كما انها اشارة الى نفاد المخزون الاستراتيجي لدى الاميركيين، في وقت تستمر الحرب في اوكرانيا وهناك حاجة ايضا الى امدادات على تلك الجبهة ايضا.

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