جيش الاحتلال يكشف موعد نهاية العدوان على غزة!

العالم - فلسطين

وأضاف هليفي، في مؤتمر صحافي في غلاف غزة بعد تفقده جنودا في القطاع: "نقاتل في بيئة صعبة ومعقدة، ولا توجد طرق مختصرة والتفافية لتدمير حماس إلا بمواصلة ضربها". ومع ذلك، زعم أن الكيان يقترب من تدمير حماس في شمال غزة، وسيصل إلى قادة الحركة "مهما استغرق ذلك من وقت" حسب تعبيره.

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 82 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية، أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.