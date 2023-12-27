فيديو خاص: رسالة واضحة من بايدن لنتانياهو؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال الدبلوماسي العراقي السابق جمال الهنداوي ان الولايات المتحدة بقيادة بايدن والكيان الاسرائيلي بقيادة نتانياهو اصبحا في ورطة من خلال العدوان على غزة، لانها حرب عبثية ليس لها اهداف محددة سياسيا، وانما هي حرب انتقامية ومستعجلة جدا من الكيان الصهيوني.

واكد الهنداوي ان التريث الاميركي الاخير في استمرار الامدادات العسكرية لكيان الاحتلال خاصة قضية مروحيات آباتشي التي رفضت الولايات المتحدة تزويد الكيان بها مؤخرا انما هي رسالة من الادارة الاميركية بضرورة انهاء العدوان في اقرب وقت ممكن.

وتابع هذا الدبلوماسي العراقي السابق: كما انها اشارة الى نفاد المخزون الاستراتيجي لدى الاميركيين، في وقت تستمر الحرب في اوكرانيا وهناك حاجة ايضا الى امدادات على تلك الجبهة ايضا.

ووصف اغتيال المستشار في الحرسي الثوري رضي موسوي في سوريا بانه جريمة واعتداء على السيادة السورية، ويدل على تخبط الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان نتانياهو لم يقدم على هذه الجريمة الا بعد حصوله على ضوء اخضر من ادارة الرئيس الاميركي بايدن، التي تعتبر شريكا في ادارة العدوان على قطاع غزة عسكريا وسياسيا واعلاميا بعد الـ 7 اكتوبر.

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