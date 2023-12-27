"إسرائيل" تكشف الستار عن الخسائر البشرية في غزة.. تفاصيل جديدة مذهلة

العالم - الاحتلال

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ووفق البيانات الأخيرة، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم رسميا في صفوف جيش الاحتلال إلى 170 ضابطا وجنديا سقطوا في العملية البرية في قطاع غزة والتي بدأت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فارتفع إلى 498 بين ضابط وجندي.

وتؤكد مصادر المقاومة أن الاحتلال يخفي خسائره، وأنها تؤكده يوميا خسائر كبيرة في القتلى والإصابات والآليات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 6 آليات للاحتلال، وتنفيذ عدة عمليات وكمائن نوعية منها تفجير مدخل نفق في قوة صهيونية من 8 جنود شرق مخيم البريج.

ووصلت حصيلة الجنود والضباط الصهاينة القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 165 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم.