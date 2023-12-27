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أمير عبد اللهيان يتوجه الى أرمينيا

أمير عبد اللهيان يتوجه الى أرمينيا
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسين أمير عبد اللهيان" طهران متوجها الى يريفان العاصمة الارمنية بدعوة رسمية من نظيره الأرميني.

العالم- ایران

وغادر أمير عبد اللهيان صباح اليوم الاربعاء طهران متوجها إلى العاصمة الارمنية يريفان للقاء السلطات الأرمينية ومناقشة تطور العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتحديات العالمية.

وفي وقت سابق ، وخلال زيارته الى طهران في تشرين الثاني /نوفمبر من العام الجاري، التقى وزير خارجية أرمينيا " أرارات ميرزويان" بالرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي وتمحورت مواضيع النقاش في هذا اللقاء حول التطورات في منطقة القوقاز وإدانة جرائم الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة.

والعام الماضي افتتح وزير الخارجية الإيراني قنصلية إيران في مدينة قابان في أرمينيا.

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