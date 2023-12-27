بعد فشل العمليات البرية.. زوجة نتنياهو تتوسّل "البابا" !

العالم - فلسطين

وفي الرسالة قالت سارة: "أطلب من قداستك تدخلك الشخصي في هذا الأمر، الرجاء استخدام نفوذكم للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن دون تأخير"، وأضافت مخاطبة البابا: "تدخلك يمكن أن يغير الوضع ".



وطلبت سارة نتنياهو من البابا فرنسيس أن يدعو الصليب الأحمر لزيارة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وتخوض سارة نتنياهو في سبيل إنقاذ زوجها الواقع في مأزق غزة، جهوداً دبلوماسية إذ أرسلت إلى زوجات 33 من زعماء العالم للمساعدة في إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وضمّت تلك القائمة؛ زوجة الرئيس الامريكي جيل بايدن، وزوجة رئيس وزراء بريطانيا، وقرينة رئيس فرنسا، بحسب بيان صادر عن مكتب سارة نتنياهو.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 82 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.