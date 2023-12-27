قائد الثورة الاسلامية: الحضارة الغربية تستغل المرأة

العالم- ايران

وفي اجواء المناسبة العطرة لولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) ، التقت هئيات نسائية مختلفة من انحاء البلاد اليوم الاربعاء 27 كانون الاول/ديسمبر بقائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وقال قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء: إن تعاطي الحضارة الغربية مع قضية المرأة البالغة الأهمية والحيوية يتلخص في عاملين هما البحث عن الربح والمتعة.

وصرح سماحته بأن قضية المرأة في الإسلام هي من نقاط قوة الإسلام الذي يتمتع بدعم منطقي وعقلاني قوي في جميع المجالات المتعلقة بالمرأة.

وفي لقاء اليوم مع قائد الثورة، كان هناك نساء يرتدين ملابس تقليدية لمختلف القوميات الإيرانية.

وقبل عامين في لقاء مداحي أهل البيت (ع)، أشار قائد الثورة الى فوائد ومدى ملاءمة مثل هذه المناسبة واللقاءات لافتا الى ان مثل هذه اللقاءات ستعقد سنويا في مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء(ع).

يتبع