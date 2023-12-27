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جثمان الشهيد سيد رضي الموسوي يشيع في النجف الاشرف

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل جثمان الشهيد القائد سيد رضي الموسوي إلى المدينة القديمة وسط محافظة النجف الاشرف لمراسيم تشييعه.

العالم- ايران

وعقب العمل الإرهابي الذي اقدم عليه الكيان الصهيوني باغتيال العميد سيد رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، أعلن مندوب إيران لدى الامم المتحدة "سعيد إيرواني" في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أن إيران تحتفظ بحقها المشروع استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الرد الحاسم في الوقت المناسب الذي تراه ضروريا.

تشییع جثمان الشهید

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت عصر يوم الاثنين استشهاد سيد رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين القدامى بالحرس الثورة ورفيق سلاح الشهيد الفريق قاسم سليماني في سوريا، في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

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