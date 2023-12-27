القوات اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر والسبب..

العالم - اليمن

القوات المسلحة اليمنية تواصل إستهداف السفن ذات الصلة بكيان الاحتلال الإسرائيلي وقصف موقع في الأراضي المحتلة تضامناً مع أبناء فلسطين لا سيما مع سكان قطاع غزة.

وفي هذا السياق استهدفت القوات البحرية اليمنية سفينة إم إس سي يونايتد التجارية بصواريخ بحرية فيما أعلن المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المُسيَّر استهدف بعدد من الطائرات المسيرة أهدافاً عسكرية في منطقة أم الرشراش أو ما يعرف بميناء إيلات الاسرائيلي ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وقال العميد سريع:"ان القوات المسلحة اليمنية تؤکد علی ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور کافة السفن الاسرائيلية أو المتجهة الی موانئ فلسطين المحتلة مع حرصها الکامل علی استمرار حرکة الملاحة البحرية الی کل الوجهات باستثناء الکيان الاسرائيلي".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد افادت بتلقيها تقارير عن أربعة انفجارات وقعت بالقرب من سفينتين من خلال صواريخ وطائرات مسيرة، خلال إبحارهما في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

هذا وافادت تقارير بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت مئة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على اثنتي عشرة سفينة لها علاقة بالكيان الاسرائيلي في البحر الأحمر. فيما تسببت الهجمات على منطقة ام الرشراش او ميناء إيلات جنوبي الكيان الإسرائيلي وضد السفن المتجهة إلى هناك بالحاق خسائر كبيرة بالميناء وفقدان ثمانين بالمئة من ايراداته.

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية تمنع السفن المتجهة لكيان الإحتلال من عبور باب المندب رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن تشكيل تحالف دولي لمنع القوات اليمنية عن فرض حصار بحري على السفن المتجهة لموانيء الكيان الإسرائيلي.

وانخفضت حركة المرور عبر البحر الأحمر بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة في الأيام الماضية، فيما اضطرَّت مئة وسبعون سفينة شحن إلى اختيار المسار الأطول حول جنوب أفريقيا ويبدو أن الوسائل المحدودة التي تستخدمها القوات اليمنية قد أسهمت في زعزعة مسارات الشحن في البحر الأحمر وأثبتت فاعليتها في سحب بساط الأمان من تحت أقدام الاحتلال والولايات المتَّحدة.