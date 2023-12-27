6 شهداء في قصف لمسيرة اسرائيلية علی مخيم نور شمس

العالم - فلسطين

اينما حلت، حلت جرائم القتل وحل الدمار والخراب، صور ومشاهد تحكي آثار اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها. شهداء وجرحى سقطوا اثر قصفهم بمسيرة إسرائيلية في اقتحام هو الثاني خلال أربعة وعشرين ساعة لطولكرم في الضفة الغربية. وفي إمعانها بالتعدي والإجرام منعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول للمصابين لنحو ساعتين وطعنت أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف وتعدت على مصابين آخرين بالضرب الشديد.

وقال د. اياد العقاد وهو المدير الطبي للمستشفى الحكومي بطولكرم:"لو لم يتم منع الکادر الطبي من الوصول الی الجرحی وعدم تأخيرهم لمدة ساعتين لکان تم انقاذهم، حالياً لدينا 6 شهداء بالاضافة الی 6 اصابات".

قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية طولكرم من محورها الغربي ووسطها وجابت مختلف شوارعها وأحيائها فارضة حصاراً مشدداً على مخيم نور شمس ومنفذة أعمال هدم لعدد من المنشآت وللممتلكات العامة والخاصة وناشرة الكمائن في المنطقة. واقتحمت قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديداً منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر مخربة محتوياتها ومخضعة اصحابها للاستجواب. وفيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم اعتلت قناصة الاحتلال أسطح المباني محولة أياها لنقاط مراقبة كذلك عمد الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت.

مقاومون فلسطينيون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالي مدينة طولكرم كما اشتبك مقاومون مع القوات الإسرائيلية وفجّروا العبوات بآلياتها التي اقتحمت مخيم نور شمس في المدينة واعترفت وسائل إعلامٍ اسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في قرية قفّين في محافظة طولكرم. وفي شمالي الضفة الغربية تبنّت كتائب شهداء الأقصى، جنين استهداف مقاتليها حاجز سالم الإسرائيلي العسكري بوابل كثيف من الرصاص. واثر اقتحام قوات صهيونية لمناطق فلسطينية في محافظة نابلس أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس استهداف النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس بوابل كثيف من الرصاص .

وفي قلقيلية غربي الضفة أكّدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ مقاومين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدات كفر قدّوم وجيوس وعزّون شرقي المدينة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى نحو ثلاثمئة وأحد عشر شهيدا على الأقل وعدد المعتقلين إلى أكثر من اربعة الاف وسبعمة وخمسة وثمانين فلسطينيا.