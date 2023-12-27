شاهد..رد قائد الثورة الاسلامية على رسالة مراسلة قناة العالم في غزة

العالم- ايران

واستقبل قائد الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء جمعا من السيدات بالتزامن مع ايام ذكرى ولادة بنت الرسول، السيدة فاطمة الزهراء (س) في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.

وتضمن اللقاء، بث رسالة مصورة لمراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة "اسراء البحيصي"، ارسلتها لقائد الثورة الاسلامية من بين الانقاض في غزة.

ورد قائد الثورة الاسلامية على رسالة مراسلة العالم بالقول: "اشكر السيدة الفلسطينية التي تم بث رسالتها (مراسلة قناة العالم اسراء البحيثي) واطلب من المسؤولين المعنيين ان يبلغوها تحياتي وتقديري..وان يبلغوها بأنني أدعو لهم ليلا ونهارا".

وكانت اسراء البحيصي وجهت في رسالتها التحية للشعب الإيراني وقائد الثورة الاسلامية قائلة:"أنتم الايرانيون، الأمة الوحيدة التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وبسبب هذا الدعم تعرضتم لأشد العقوبات والضغوطات.

وأكدت انه لو كان موقف كل الدول الإسلامية كموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ لكانت أرض فلسطين قد تحررت حتی الآن.

وخاطبت مراسلة العالم قائد الثورة الاسلامية قائلة:" ليس من الواضح هل سأنجو من الموت، ام سيرزقني الله الشهادة لكن أطلب منكم ألا تتركوا أهل فلسطين وغزة وشأنهم".