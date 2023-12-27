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شاهد.. أمام مستشفى الأمل..

استشهاد 18شخصا بقصف إسرائيلي في خان يونس

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

استُشهد 18 فلسطينيا اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. كما استهدفت مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية منزلًا لعائلة نصار في المخيم الجديد، ومنزلا آخر لعائلة الحزوقي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة.

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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