شاهد.. 'ملفوفة بعلم الإحتلال'.. رسالة بالقرب من موقع تفجير نيودلهي!

العالم- حوادث

وفقًا للصحيفة، شوهد شخصان على كاميرات المراقبة بالقرب من موقع الإنفجار، كما تم اكتشاف رسالة مكتوبة باللغة الإنكليزية موجهة إلى السفير الإسرائيلي في مكان قريب أيضًا.

وذكرت صحيفة india today أن "الرسالة كانت ملفوفة بالعلم الإسرائيلي، وتتحدث عن تصرفات "إسرائيل" في غزة وتشير إلى "الإنتقام"، مبينة أن جماعة تطلق على نفسها اسم "Sir Allah Resistance" أعلنت مسؤوليتها عن الإنفجار".

وتم تطويق المنطقة التي عثر فيها على الرسالة لفترة وجيزة بعد الإنفجار، وأعيد فتحها في وقت لاحق. ووصل فريق من حرس الأمن الوطني إلى مكان الحادث صباح اليوم الأربعاء للتحقيق في الأمر.