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فيديو خاص : وثائقي "حب على طريقة الديكتاتور - 2"

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

سلسلة وثائقيات عن اجبار النساء على ترك ازواجهن وعائلاتهن لارضاء غرائز ديكتاتور العراق السابق صدام حسين السادية، وقصة حياتهن وما تعرضن له من اغتصاب واساليب رخيصة وابتزاز في سبيل اخضاعهن لرغبات صدام حسين.

العالم - وثائقيات

الوثائقي يتناول سيرة "باريسولا مبسوس" احدى ضحايا صدام حسين في ثلاث حلقات ...

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