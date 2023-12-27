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صحيفة أميركية: بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل

صحيفة أميركية: بلينكن يزور المنطقة الأسبوع المقبل
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في أواخر الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات حول الحرب الاسرائيلي على غزة.

العالم _ الأميركيتان

وستكون هذه هي الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة والزيارة الخامسة له إلى كيان الاحتلال منذ بدء الحرب، كما تعد رحلته جزءًا من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن لإجراء مشاورات مستمرة مع كيان الاحتلال وشركاءه الإقليميين حول الأزمة، وفقاً للموقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى كيان الاحتلال أواخر الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح يوم الجمعة، في زيارة من المتوقع أن تشمل الضفة الغربية المحتلة والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.


والتقى بلينكن يوم الثلاثاء في واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. كما التقى ديرمر، المقرب من رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

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