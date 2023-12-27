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الأمم المتحدة تعين منسقا جديدا للشؤون الإنسانية في غزة

الأمم المتحدة تعين منسقا جديدا للشؤون الإنسانية في غزة
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

عينت الأمم المتحدة وزيرا هولنديا المنتهية ولايته منسقا إنسانيا لقطاع غزة يوم الثلاثاء في أعقاب قرار مخفف أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي يدعو إلى تسليم المساعدات إلى القطاع “على نطاق واسع”.

العالم _ الأميركيتان

ويأتي تعيين سيغريد كاغ في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية خطيرة، مع تباطؤ المساعدات إلى حد كبير بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إنها ستبدأ العمل في الثامن من كانون الثاني/يناير.

ودعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى “إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع” – لكنه لم يدعو إلى وقف فوري للقتال.

وتشغل كاغ منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في هولندا منذ يناير 2022. وقد شغلت سابقًا عددًا من المناصب العليا في الأمم المتحدة بما في ذلك المنسق الخاص للبنان والمنظمة المشتركة لحظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.

يذكر أنه يشن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانا همجيا على قطاع غزة منذ الـ7 من اكتوبر، الذي خلف اكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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