القسام تواصل دك جنود الاحتلال وتفجير آلياته وتدشن صاروخا جديدا

العالم _ فلسطين

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بلاغاتٍ عسكريةٍ متتالية، مساء اليوم الأربعاء، عن عملياتٍ نوعيةٍ متعددة والتحاماتٍ بطوليةٍ مع جنود جيش الاحتلال وآلياته، نجم عنها قنص جنود واستهدافهم بالقذائف المتنوعة وإسقاطهم ما بين قتيلٍ وجريح.

وكان لافتًا في بلاغات القسام لهذا اليوم “تدشين” صاروخٍ جديد من نوع RPO-A المضاد للتحصينات، واستهدافها لطائرة مروحية لجيش الاحتلال في منطقة الصفطاوي، في تطورٍ نوعيٍ إضافيٍ للجهود القتالية التي يقدمها مجاهدو الكتائب.

وقالت الكتائب إنّ مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واستهدفوا طائرة مروحية بصاروخ “سام 18” في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ولفتت في بلاغٍ عسكريٍ، إلى أنّ مجاهدي القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل

كما دكّ مجاهدو كتائب القسام تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما تمكنوا من استهداف 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

وبحسب بلاغٍ عسكري آخر، فإنّ مجاهدي القسام استهدفوا دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف “الياسين 105″، كما تمكنوا من دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ما هو صاروخ RPO-A الذي استخدمته كتائب القسام لأول مرة؟

هو قاذف محمول على الكتف من صناعة روسية، ويَستخدم حشوات “قذائف” للإطلاق، ويشبه عمل قاذفة LAW المضادة للدبابات، ويُستعمل صاروخ RPO-A للهجوم على مواقع إطلاق النار المخفية من العدو، أو لاستهداف قوات المشاة، ولتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة، ويبلغ مدى التصويب بمنظار الديوبتر 600 متر، ومنظار OPO البصري 450 مترًا، ومنظار OPO-1 يصل إلى 850 مترًا.

من جانبها نشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية بدون طيار من طراز “Sky Racing” -رقم 523 – التي أسقطتها في سماء مدينة غزة.

وأكدت أنّ مجاهديها تمكنوا من استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي “RPG”وقذيفة “التاندوم” في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركفاه شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس إسقاط طائرة صهيونية بدون طيار من طراز “Sky Racing” -رقم 523 – في سماء مدينة غزة.

أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت دبابة ميركفا صهيونية بعبوة ناسفة وتدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة غزة.

أعلنت السرايا أنها قصفت “ناحل عوز” بصواريخ الـ 107وقذائف الهاون.

وأقر جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء بمقتل 3 عسكريين أحدهم ضابط، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن الجيش مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.

كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ووفق البيانات الأخيرة، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم رسميا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 ضابطا وجنديا سقطوا في العملية البرية في قطاع غزة والتي بدأت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فارتفع إلى 498 بين ضابط وجندي.

وتؤكد مصادر المقاومة أن الاحتلال يخفي خسائره، وأنها تؤكده يوميا خسائر كبيرة في القتلى والإصابات والآليات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 6 آليات للاحتلال، وتنفيذ عدة عمليات وكمائن نوعية منها تفجير مدخل نفق في قوة صهيونية من 8 جنود شرق مخيم البريج.