شاهد.. طفل فلسطيني يلعب بين جثامين الشهداء في غزة

العالم _ فلسطين

وعلق حساب "تحليلكر" في تلغرام على الفيديو قائلا:

كنت اشاهد فيديو من الشيخ الراحل آية الله فاطمي نيا رحمه الله وهو يقول: عندما تذبح حيوانا فاحذر أن يكون هناك أطفال

وكان يؤكد على أن هذه المشاهد تضر بمعنويات الاطفال

هنا في غزة، الاطفال يعبرون الشارع على دراجاتهم الهوائية

والجثث ملقاة على الأرض

لا يستطيع أن لا يرى حتي لو أراد ذلك

إنه زمن غريب

الشيطان يسيطر على حياة أبناء آدم (ع)

وكأن الغرب يفرح برؤية سفك دماء اخواننا

لم تكن منطقتنا هكذا

لقد جعلونا هكذا في خطة 250 سنة

لقد سفكوا دماءنا قدر استطاعتهم

لا، هذا ما نستحق

ولا الأيام ستستمر هكذا..

یذكر أنه ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.