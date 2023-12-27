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حزب الله: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع "إسرائيل" وجاهزون لكل الاحتمالات

حزب الله: المعادلة أصبحت مختلفة تماما مع
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد اعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أنهم "جاهزين لكل الاحتمالات، وأن كل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري".

العالم-لبنان

وقال النائب حسن فضل الله: "إمكانيات حزب الله تطورت بشكل كبير وخصوصا بعد 2006 (حرب تموز بين إسرائيل وحزب الله)، وهناك إرادة قوية وجاهزية في الميدان ودقة وتحكم"، متابعا: "التضحيات التي نقدمها في جنوب لبنان هي جزء من المعركة الكبرى لمنع الإسرائيلي من تحقيق أهدافه".

وأردف فضل الله: "نحن نعمل على هدفين..أولهما إسناد غزة، والثاني الدفاع عن أرضنا ومنع النتائج الكارثية إذا حقق الإسرائيلي أهدافه".

وأكمل النائب اللبناني عن "حزب الله": "المعادلة مختلفة تماما، ولأول مرة المواقع الإسرائيلية على الحدود تصبح أهدافا يومية مع استنزاف الجيش الإسرائيلي".

وقال: "جاهزون لكل الاحتمالات، وكل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري..إسرائيل ليس لها في لبنان إلا الهزيمة، ولدينا الإمكانات والأهم أن لدينا إرادة هائلة".

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