قائد الثورة الاسلامية يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رضي موسوي

العالم - ايران

وقدم سماحته تعازيه لعائلة الشهيد وثمّن جهاد الشهيد السيد رضي موسوي الدؤوب، داعيا للشهيد بعلو الدرجات وان يكون مع الاولياء والصالحين.

وستقام مراسم تشییع جثمان الشهید سید رضي موسوي صباح اليوم الخميس ٢٨ كانون الاول/ ديسمبر الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (+ ٣:٣٠ ت غ) في ساحة الامام الحسين عليه السلام بالعاصمة طهران.

واقيمت مراسم الوداع لجثمان الشهيد العميد رضي موسوي مساء الاربعاء في مبنى معراج الشهداء بالعاصمة الايرانية طهران. وشارك في مراسم وداع جثمان الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة العميد رضي موسوي، أسرة الشهيد وجمهور غفير من ابناء الشعب مساء الاربعاء في مبنى معراج الشهداء بطهران.