فيدو خاص: قراءة في مقاومة غزة والدور المتعاظم لجبهات الإسناد

العالم - مع الحدث

ماذا يعني اشتداد المواجهة في غزة المدينة وشمالها فيما معركة خانيونس تدخل مرحلة الفصل بعد تعرضها لمجزرة؟

كيف يفسر رفض البنتاغون تسليم أباتشي للاحتلال لمنع استخدامها في جبهات جديدة بعد التصريحات رئيس الأركان حول الحرب لأشهر؟

ما أهمية فتح جبهات الإسناد على كل الاحتمالات لا سيما جبهة لبنان إضافة إلى اليمن والعراق وسوريا؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش حوار أحدث حلقة من برنامج مع الحدث تحت عنوان مقاومة غزة والدور المتعاظم لجبهات الإسناد حيث شارك في الحوار كل من أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار، والباحث السياسي سعيد يقين.

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