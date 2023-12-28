الاحتلال يخطط لإقامة جدار تحت أرضي في منطقة رفح لفصلها عن غزة

العالم-فلسطين

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس، إلى أن الجدار سيكون مزوداً بتكنولوجيا وتقنيات متطورة وكاميرات ومجسات وغيرها، لتوفير معلومات مشتركة للجانبين المصري والصهيوني بشأن الحاصل في قطاع غزة، ومنع إقامة أنفاق بين غزة والأراضي المصرية على غرار الجدار الذي أقامه الكيان بعد العدوان على غزة عام 2014.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) الموضوع قريباً، لاتخاذ قرار فيه، مع أخذ موقف القاهرة بعين الاعتبار.

وذكرت الصحيفة أن القاهرة تعارض عملية إسرائيلية برية في منطقة رفح لعدة أسباب، من بينها لجوء الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن من أهداف إقامة هذا العائق في الجانب المصري أن "لا تضطر إسرائيل للقيام بعملية عسكرية واسعة في منطقة رفح"، في وقت أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي يكتفي في هذه المرحلة بهجمات عينية مركّزة من الجو وليس بعملية برية.