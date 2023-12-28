فيديو خاص: طفل فلسطيني يبعث رسالة مؤثرة للمقاومين تحت الأنفاق في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال الطفل لمراسلة العالم "إسراء البحيصي" من داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى: "إننا ندعو للمقاومين تحت الأنفاق بأن يسدد الله ضرباهم ويحميهم".

وأوصاهم بأن يرددوا دائما قول الله تعالى في سورة يس: وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا".

في سياق متصل استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون، معظمهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وتعرضت مدينة خانيونس جنوبي القطاع لسلسلة غارات عنيفة أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات المدنيين. وفي وسط غزة، استشهد سبعة مدنيين على الأقل، واصيب آخرون جراء قصف استهدف مخيم النصيرات

.كما طال القصف منطقة دير البلح ومخيم المغازي، ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وبه‍ذا تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الـ21 ألف شهيد، و55 ألف جريح.