شاهد.. قصة موجعة لأسير فلسطيني محرر في غزة يرويها لمراسلة العالم

العالم - خاص بالعالم

وقال الأسير الفلسطيني لمراسلة العالم في غزة إسراء البحيصي إن الاحتلال اعتقله هو وزوجته وأولاده من منزلهم في حي الزيتون. وأضاف، أن الاحتلال أخذ منه أولاده الإثنين واحدا بعمر الستة أشهر والآخر بعمر أربع سنوات بقوة السلاح.



وأضاف، أن قوات الاحتلال احتجزته هو وزجته لمدة ثلاثة أيام ومارسوا عليهما التعذيب الجسدي وحرموهما من الأكل، كما رفعوا غطاء رأس زوجته ومع قول ألفاظ غير لائقة ومهينة.



وأكد الأسير المحرر أن الاحتلال سرق ذهب زوجته التي كانت ترتديه وكل أمواله، مشيرا إلى أن الاحتلال بعد ثلاثة أيام أخذه إلى مكان آخر دون زوجته وأنه إلى الآن لا يعلم إي خبر عن زوجته أو مصيرها.



وناشد الأسير المحرر الصليب الأحمر وكل أحرار العالم من أجل مساعدته لمعرفة مصير زوجته، موضحا أنه أفرج عنه هو مجموعة من الأسرى يوم الأربعاء.