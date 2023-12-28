ردود فعل غاضبة على تعامل جنود الاحتلال المسيء مع الاسرى الفلسطينيين

العالم _ فلسطين

وبحسب قناة “سي إن إن” الامريكية فإن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودا "إسرائيليين" وهم يجردون طفلين من ملابسهما ويأمرونهما بوضع أيديهما على رأسيهما.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصور كبار السن من الرجال وهم يتعرضون أيضًا لنفس المعاملة. وأكدت القناة أن الفيديو المعني تم تصويره في استاد اليرموك في غزة.

وفي أجزاء أخرى من المقطع، يظهر أيضا نساء وأطفال وهم معتقلون من قبل الجنود الصهاينة حيث كانت النساء معصوبات الأعين.

ويظهر في الصور أن جرافات وآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تتجول في الملعب أيضاً.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 83 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وتنفذ قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.

