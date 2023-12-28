وسط القصف .. فلسطينية نازحة تنجب 4 توائم في غزة +فيديو

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من منزلها في بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى مخيم جباليا شمال شرقي القطاع سارت هذه الأم الفلسطينية، مع أطفالها الثلاثة الصغار مسافة خمسة كيلومترات، وهي حامل بأربعة توائم في شهرها السادس.. ثم انتقلت مع عائلتها الى مدرسة غرب مدينة دير البلح.. حالها حال آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من بيوتهم قسرا بسبب العدوان الاسرائيلي على القطاع.. وقبل دخولها شهرها التاسع خضعت الأم لعملية قيصرية في مستشفى بمخيم النصيرات..وبسبب اكتظاظ المستشفيات اضطرت إلى المغادرة قبل تعافيها مع مواليدها الثلاثة ياسروتيا ولين، تاركة خلفها مولودها الرابع محمد الذي يحتاج إلى مراقبة طبية في قسم الحضانة.



وبين غصة انتظار عودة مولودها الرابع اليها إن وجد سبيلا للتعافي.. تعيش الأم في مدرسة اللاجئين غصصا في كل لحظة.. باحثة في ظل القصف الاسرائيلي المتواصل والأخطار المحدقة عن الأمن والأمان.. وعن الدفء والحنان لأطفالها الصغار.. الذين قد لا يجدون مع والدتهم أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء وموارد النظافة. أما الوالد فليس أفضل حالا..لشعوره بالعجز عن توفير الحماية وما يلزم لأطفاله وعائلته في ظل عدوان وحشي وسافر.



ويعاني النازحون الفلسطينيون الذين أجبرهم الاحتلال على إخلاء شمال ووسط القطاع، قاتلا الالاف منهم من أوضاع إنسانية مروعة ومخيفة. وكشفت منظمة اليونيسيف عن تهجير نحو مليون طفل قسرا من منازلهم، معتبرة أن القيود والتحديات على عمليات إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع تمثل حكما بالموت والإعدام على الأطفال، وشددت على أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم على حياة الأطفال.

