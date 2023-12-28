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كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة في جنوب لبنان

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني بالتصعيد الكبير في المواجهة ما بين المقاومة الاسلامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي على طول الحافة الامامية مع فلسطين المحتلة.

العالمخاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن المقاومة استهدفت اليوم الخميس مرابض مدفعية للاحتلال في خربة ماعر وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيهما إصابات مباشرة.

ولفت مراسلنا إلى استهداف المقاومة بالأسلحة المناسبة تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وقصف ثكنة راميم، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في العمليتين ويأتي ذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ قصفا جويا ومدفعيا على بلدات بينها راشيا الفخار والخيام وراميا وعيتا الشعب وحولا ومركبا...

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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