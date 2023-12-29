شاهد أبرز الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2023

العالم – خاص بالعالم

تودع سوريا والعالم عام 2023 ، عام يندرج في باب الصبر الاستراتيجي الذي اعتاده السوريين، السنة المنصرمة كانت مليئة بأحداث هامة على المستوى الانساني والسياسي وابرزها:



كارثة الزلزال التي ضربت البلاد في صباح السادس من شباط فبراير والذي أسفر عن استشهاد الآلاف وإصابة الكثيرين ودمار كبير طال منازل المدنيين والبنى التحتية في محافظات اللاذقية وحلب وادلب وحماة.

وشكل هذا الزلزال معاناة اضافية لمعاناة السوريين الذين يعانون من حصار قيصير وحربا ارهابية انهكت اقتصاد البلاد.



شهد العام 2023 اول زيارة للرئيس الايراني الى سوريا منذ فرض الحرب على البلاد عام 2011 حيث وصل الرئيس الايراني في شهر ايار الى دمشق في زيارة وصفت انها تاريخية



على صعيد الانفتاح العربي تجاه دمشق ولو بشكل خجول، شكلت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة في القمة العربية التي عقدت في جدة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرت أكثر من 11 عاما على خلفية الحرب التي فرضت على سورية.

ولم تتوقف عند ذلك حيث شارك الاسد في أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، التي بحثت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سبق ذلك زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق في شهر شباط من عام، وتلاها زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في شهر نيسان من نفس العام.

وبعد ذلك كان لوزير الخارجية اللبناني محطة في دمشق، ما شكل هذا العام عام بداية الانفتاح العربي على سوريا، والذي تبعه تعيين سفير لسوريا في الرياض في خطوة يعتبرها المراقبون هامة.



ولم يحمل عام 2023 اي تقدم يذكر على مسار تطبيع العلاقات السورية التركية، ما عدا اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، ليعود هذا الملف للمراوحة في المكان بعد الانتخابات الرئاسية التركية، فيما عقد عدد من الاجتماعات وفق صيغة استانا شكلت احد ابرز اوجه الحراك السياسي للوصول الى حل للحرب في البلاد.



على الصعيد الخارجي، كانت زيارة الرئيس السوري الى الصين هي الابرز في عام 2023، وخطوة على طريق كسر العزلة الدولية، ووصفها المراقبون انها محطة على طريق الحرير الجديدة، اثر توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين دمشق وبكين اعلن فيها الشراكة الاستراتيجية بين سورية والصين.



وخلال العام 2023 واصل الكيان الاسرائيلي عدوانه على سورية الذي ارتقى مستوى ردها تبعا لرفع قدراتها الدفاعية، وازدادت هذه الاعتداءات شراسة بعد عملية طوفان الاقصى ودخول محور المقاومة في رد العدوان على غزة، وتنفيذ عشرات الهجمات على القواعد الامريكية في سوريا، والتي شكلت فارقا نوعيا في المواجهة.



على المستوى الاقتصادي، مازالت البلاد تعيش أزمات معيشية اثر قانون قيصر وكارثة الزلزال.

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