من أجل الشعب الفلسطيني.. تظاهرات حاشدة في تركيا

العالم - مراسلون

في ظل حرب ابادة يخوضها الاحتلال في غزة تواصل الشعوب العربية والاسلامية تضامنها مع القطاع ، تاضمن تعبر عن الشعوب عبر تظاهرات ووقفات غاضبة ، هنا في مدينة اسطنبول نظمت حركة المقاطعة وقفة احتجاجية للتنديد بالحرب ولتاكيد دعوات استمرار مقاطعة مصالح الاحتلال.



المتظاهرون اكدوا رفضهم لجرائم الاحتلال في غزة، رافعين لافتات تجرم الاحتلال وتناصر الشعب الفلسطيني مرددين شعارات تحيي المقاومة وتدعو الشعوب لاستمرار مواجهة الاحتلال عبر ضرب مصالحه السياسية.



وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بضرورة وقف كافة اشكال التطبيع الاقتصادي والسياسي والثقافي مع كيان الاحتلال وتجريمه كرد طبيعي على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.



مع استمرار جرائم الاحتلال في غزة تتعالى اصوات التضامن في تركيا عبر تظاهرات باتت شبه يومية، تظاهرات ترفع شعار وقف العدوان وحماية الفلسطينين وضرورة الاستمرار في مقاطعة الكيان الاسرائيلي على كل المستويات.