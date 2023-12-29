كاميرا العالم ترصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح الباكر وهو يطاول اكثر المناطق للحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة سيارة مدنية في بلدة عيترون جنوب لبنان، ولكن القدرة الالهية حالت دون إصابة من فيها، كونهم تركوها قبل أن يقصفها الاحتلال قبل لحظات.

ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال يحاول ان يشيع اجواء من الرعب في بعض المناطق من خلال الغارات الجوية التي يخرق فيها جدار الصوت على علو منخفض خاصة ما حصل في تلك المناطق، حيث ادت الى نوع من الذعر لدى سكان تلك المناطق.

ونوه مراسلنا إلى أن القصف المدفعي الاسرائيلي لم يتوقف خلال النهار حيث طاول من القطاع الغربي بلدة اللبونة وطير حرفا والشبين، وفي القطاع الاوسط كان القصف يطاول منطقة عيتا الشعب بطرفيها الشرقي والجنوبي ،وكان القصف يطاول اطراف بلدة عيترون مرورا بميس الجبل حتى بديده وتخوم بلدات حولا ومركبة وروب 30.

وفي هذا السياق شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، غارات جوية على بلدة راميا وعيتا الشعب، واستهدف بالمدفعية تلال كفرشوبا، وأطراف راشيا الفخار وبلدة الخيام في القطاع الغربي، وإحدى الأودية بين حانين ودبل، ومنطقة وادي مظلم، وحيا سكنيا في بلدة مارون الراس، وعيناثا، وأطراف عيترون في القطاع الأوسط، واستهدف بالمدفعية والميركافا أطراف ياطر والجبين وشيحين ومجدل زون وطيرحرفا في القطاع الغربي.

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