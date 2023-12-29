روسيا تستهدف مواقع أوكرانية بصواريخ فرط صوتية وباليستية

العالم – خاص بالعالم

الهجوم شنته القوات الروسية بصواريخ فرط صوتية وأخرى باليستية وكروز وطائرات مسيرة حسب القوات الجوية الاوكرانية، واستهدف منشات عسكرية ومباني سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف و شمال شرق وغرب أوكرانيا ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات، وسط انباء عن محاصرة عدد من الاشخاص تحت الأنقاض.

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الهجمات نفذت بمائة وعشرة صواريخ وإنه تم إسقاط معظمها. فيما أعلن الجيش الاوكراني أنه دمر مئة واربعة عشر من بين مائة وثمانية وخمسين من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا.

وادت الضربات الروسية الى تمدد رقعة الحرائق في مستودع في إحدى مناطق كييف على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع حسبما اعلنت الادارة العسكرية للمدينة، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع الكهرباء في اربع مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي الضخم.

وفي مدينة خاركييف شمال شرق اوكرانيا جرى رصد اثنتين وعشرين ضربة روسية وإلحاق أضرار بمستشفى ومبان سكنية ومنشأة صناعية حسب السلطات هناك.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك. واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.

وتاتي هذه التطورات في حين تشكو كييف من صعوبة الحصول على الذخيرة الغربية بسبب الصراعات الأخرى في العالم. فيما كشفت تقارير إعلامية غربية أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، ما يثير مخاوف بشأن المدة التي ستتمكن فيها قوات كييف من الصمود في مواقعها.

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