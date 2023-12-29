جنود الاحتلال يقتحمون قرى ومخيمات فلسطينية ويعتقلون العشرات

العالم – خاص بالعالم

وضمن تلك الاعتداءات أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام مخيم الفارعة ستة مواطنين بينهم اربعة أشقاء.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم صباح الجمعة ،واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع المواطنين..



كما اقتحم جنود الاحتلال مناطق في طولكرم واريحا ونابلس ومدينتي قلقيلية ودورا، وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وفي قرية دير أبومشعل شمال غرب رام الله، اعتقل الاحتلال نحو خمسة وثلاثين فلسطينيا.

واعلن نادي الاسير الفلسطيني ارتفاع اعداد المعتقلين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ السابع من اوكتوبر الى نحو اربعة الاف وثمانمئة وخمسين اسيرا فلسطينيا اضافة الى سقوط نحو مائتين وتسعين شهيدا .



كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي على حاجز مزموريا بين القدس وبيت لحم، بعد تنفيذه عملية طعن. واعلنت وسائل اعلام عبرية عن إصابتين متوسطتين في صفوف جنود الاحتلال جراء العملية.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات ،وسط اطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.



والخميس شنت قوات الاحتلال حملة واسعة على العديد من محلات الصرافة في رام الله وسطت على الموجودات بها، وسط مواجهات وحملة واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.



وتعيش سلطات الكيان الاسرائيلي هاجس توسع المواجهات في اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة على خلفية العدوان المتواصل على غزة، والخوف يكمن تحديدا في ان المنطقة مفتوحة ويتخللها المستوطنات ما يضطر قوات الاحتلال الى نشر المزيد من الجنود في وقت يوجهون فيه اوضاعا كارثية خلال توغلهم في غزة.

بينما يحذر مراقبون من نوايا اسرائيلية مبيتة ضد اهالي الضفة ،بموازاة استمرار عمليات الاستيطان وتهويد المقدسات.

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