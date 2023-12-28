تفاعل رواد التواصل مع جريمة اغتيال الشهيد موسوي والذكرى الـ4 لاستشهاد الحاج سليماني والمهندس

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على قطاع غزة المحاصر والمقاومه الشرسة التي توقع جنود الاحتلال في محرقة نيرانها وانفاقها لا يزالان يشكلان مادة حاضرة في المنصات الرقمية بدول الخليج الفارسي.

الا ان جريمه اغتيال السيد رضي موسوي الشهيد الذي انضم الى كوكبة الشهداء على طريق القدس والتي تزامنت مع الذكرى السنويه الرابعة لاستشهاد الشهيد القائد قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس اضحت خبرا بارزا متصدرا مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تفاعل نشطاء دول الخليج الفارسي من خلال العديد من الهاشتاغات.. هاشتاغ (شهيد على طريق القدس) و(سيد رضي موسوي الشهيد)و( شهيد القدس) و( شهداؤنا عظماؤنا).

حيث غرد الناشط السعودي علي هاشم على منصه اكس قائلا :"اتقدم بالعزاء الى سماحة الامام خامنئي والى الشعب الايراني والحكومة الايرانية باستشهاد السيد رضي موسوي القائد العسكري في الحرس الثوري الايراني ونسأل الله ان يتقبله مع الشهداء والصدّيقين وان يسكنه فسيح جناته، عهدا علينا نحن العرب والمسلمين لن ننسى دماء الشهداء الايرانيين التي سفكت دفاعا عنا ".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...